Król Karol III ogłosił koronacyjną potrawę. Brytyjczycy gorzko kpią

Problemem puste półki w sklepach

Tym, co najbardziej wzbudziło gorzki śmiech u Brytyjczyków, jest kryzys związany z głównych składnikiem kiszu, czyli z jajkami. Mieszkańcy Wysp wskazują, że obecnie sklepy borykają się z wielkimi brakami tego produktu - półki świecą pustkami. Powodem jest z jednej strony coraz większy koszt produkcji jaj, z drugiej zaś szalejąca ptasia grypa. Wszystko to wpłynęło na znaczne zmniejszenie zapasu jajek. Wielu Brytyjczyków nawet jakby chciało, to będzie miało wielki problem z tym, by wykonać tę potrawę we własnym domu.