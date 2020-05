Wybory prezydenckie 2020. Kluczowy tydzień w Sejmie. Co nas czeka?

- Jest zbyt mało dni, by przeprowadzić wybory. Musiałby nastąpić cud, by do nich doprowadzić - powtórzył szef Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak. W rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" stwierdził, że najlepszym wyjściem byłoby wprowadzenie stanu nadzwyczajnego oraz przeprowadzenie wyborów w późniejszym terminie. Takiego rozwiązania domaga się też opozycja, oskarżając obóz PiS o łamanie standardów demokratycznych podczas przygotowań wyborów korespondencyjnych.