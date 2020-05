Wybory prezydenckie 2020. To dlatego Andrzej Duda chce wyborów w maju

Wybory prezydenckie 2020. Samotność Jarosława Gowina

A Michał Wypij? Kamil Bortniczuk? - dopytujemy. Przypominamy, że Bortniczuk uczestniczył razem z Gowinem w spotkaniach z opozycją, a wcześniej podał się do dymisji ze stanowiska wiceministra rozwoju.

Podobnie jak wicepremier Jadwiga Emilewicz . Na wtorkowym spotkaniu z "Gowinowcami" miała zorientować się, że całe spotkanie jest rejestrowane i poprosiła o nierejestrowanie. - To na użytek wewnętrzny Kancelarii Prezydenta - miała usłyszeć.

– Nie będę tego komentował. To jest taka twarz polityki, w której w ogóle nie chciałbym uczestniczyć. Mogę powiedzieć tylko tyle, że jestem pewien, że żaden z polityków Porozumienia nie da się zastraszyć ani kupić – powiedział Gowin.

Wybory prezydenckie 2020. Kaczyński nie ustąpi ws. głosowania

2-3 polityków, którzy zostaną Gowinowi podczas głosowania w Sejmie nad zmianami w kodeksie wyborczym, to za mało, by ustawa nie przeszła. Gowin musiałby przekonać czterech posłów Porozumienia. Obecnie bowiem większość parlamentarna liczy 235 posłów.

Według naszych rozmówców, to głosowanie prezes PiS Jarosław Kaczyński traktuje w kategoriach potwierdzenia przywództwa na prawicy. I zmarginalizowania Gowina, który zirytował Kaczyńskiego rozmowami z opozycją.

Prezydent, który wie o podziale poparcia wśród "Gowinowców", jest również przekonany, że PiS ustawę w Sejmie przegłosuje. Ale zarówno władze Prawa i Sprawiedliwości, jak i prezydent nie widzą już praktycznie możliwości przeprowadzenia wyborów 10 maja. - To nie problem. Wybory mogą być 17 maja lub 23 w sobotę. I będą - zapewnia mnie osoba z otoczenia prezydenta Polski.

Wybory prezydenckie 2020. Stan klęski? Nie ma tematu

Podczas spotkania prezydenta z "Gowinowcami" jednym z tematów był również scenariusz wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, spowodowanej suszą. Nieoficjalnie mówiło się, że PiS mógłby go wprowadzić na kilka dni, a jego ogłoszenie automatycznie przesunęłoby konstytucyjny termin, w którym musiałyby odbyć się wybory. Po jego zakończeniu wybory nie mogą odbyć się przez 90 dni, co oznacza, że najbliższy termin, w którym mogłyby zostać przeprowadzone, to sierpień.