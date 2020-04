Wybory korespondencyjne w maju, żadna zmiana Konstytucji. Jarosław Kaczyński ma jasny cel

Wybory koresponencyjne. Zmiana Konstytucji? PiS tego nie chce

Środa 15 kwietnia, tuż po godz. 21. Dziennikarz "Gazety Wyborczej" Wojciech Czuchnowski zamieszcza na Twitterze emocjonalny wpis: "ALARM! PiS wrzucił projekt ustawy o zmianie Konstytucji!!!!! Zapisy: Kadencja Prezydenta przedłużona do 7 lat. Duda rządzi do 2022 r. Wybory majowe odwołane!!!!" [pisownia oryginalna - red.].

Wrażenie jest takie: PiS, "pod osłoną nocy", forsuje projekt zmiany Konstytucji, po to tylko, by przedłużyć kadencję urzędującej głowy państwa. Robi to rzekomo "nagle", "nieoczekiwanie". Nie jest to prawda – wbrew twierdzeniom części komentatorów i redakcji nie do końca zorientowanych w temacie.