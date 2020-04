Porozumienia nie będzie. Partia Gowina odcięta od subwencji, PiS wyklucza wspólny start w kolejnych wyborach

Nici z pieniędzy, nici z wyborów

– Uznaliśmy wspólnie z panem prezesem Kaczyńskim, że rok 2023 to jest przyszłość tak odległa, że powinniśmy zostawić sobie czas na decyzję co do formuły dalszej współpracy po zakończeniu tej kadencji – powiedział 28 kwietnia Wirtualnej Polsce w programie "Tłit" Jarosław Gowin.

Jak pisał tygodnik "Wprost" w styczniu, projekt zmian w prawie – będący w zgodzie z oczekiwaniami Gowina i Ziobry – miał być gotowy na początku roku. Potwierdził to sam Jarosław Gowin 20 stycznia. – Uważamy, że to sprawiedliwe i uczciwe wobec wyborców, by dzielić subwencje proporcjonalnie do liczby posłów, których wprowadziły poszczególne partie; projekt ustawy w tej sprawie wkrótce będzie gotowy – powiedział ówczesny wicepremier w Polsat News.