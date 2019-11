WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze patryk jaki + 2 zjednoczona prawicakaczyński jarosław oprac. Anna Kozińska 55 min. temu Negocjacje w obozie władzy. Patryk Jaki: Umowa koalicyjna powstawała w bólach - Umowa koalicyjna Zjednoczonej Prawicy jest prawie gotowa - powiedział w programie WP #Newsroom Patryk Jaki. Przyznał, że łatwo nie było.... Rozwiń Dostałem bana W sprawie NASA Do Tr … Rozwiń Transkrypcja: Dostałem bana W sprawie NASA Do Trybunału Że nie Recytuje pana powodować dużego zamieszania to o tym dlaczego pan Krytykować Nominacji na stanie Latanie Skąd Kraków Przeciwko Piotr Ja nie powiem Jednemu jednemu niekoniecznie niekoniecznie Wszyscy wiedzą Skąd Kraków Powiedziałem że Ale powiem dlaczego nie wymienię Trybunał Podobnie Remiza Ale dlaczego nie chcę już teraz teraz Dlatego że to co my Instytucje Znaczy skończą się Kim był Hades I teraz my musimy na Jak już mamy gotowe instytucje Zresztą z 9 letnią drugą kadencję musimy Zjednoczona prawica Zjednoczonej prawicy jest Czy tam jest Czy w związku z tym już wiadomo co będzie Nie mogę mówić o szczegółach tej umowy koalicyjnej ale jakby to to to Miałem też nie ukrywam że od samego początku Jestem przy wszystkich umowach stworzyłem tą pierwszą Umowa z której autorem jest Jarosław Kaczyński bardzo się cieszę Dzięki niemu udało się wygrywać kolejne wybory są od początku przy wszystkich umowach koalicyjnych przy aneksach i tak rzeczywiście było najtrudniejsze Uważam że To może być związane z tym że nic się nie spodziewał że jesteśmy w stanie koalicja I zarówno my jak i porozumienie zrobić tak dobry No i rzeczywiście są nie jest niezadowolenie Prawo i Sprawiedliwość i ja wiem że też Liderzy pis-u nie mają łatwego zadania z nami Dlatego że u nas bardzo dużo Polityków którzy wchodzili do sejmu z bardzo niskim Nikt nie dawał im A politycy tej głównej formacji z wysokich miejsc którzy byli pewniaka mi często przegrywa Myślę że to było 1 jedne z powodów ale 2 No to też Polityka to znaczy my wszyscy też idziemy do przodu mi się też Słowa Kaczyńskiego po rozmowa z wami boligłowa przejmowali się Rozmowy były bardzo trudne ja rzeczywiście nie mogę jeść i nie chce zdradzać kulisów ale Tak jak panu redaktorowi mówię przy umowach koalicyjne jestem od samego początku Piotra spadała na moim komputerze skierowanie od To dopytam Ina Jakim negocjatorem ale nie wiadomo szczegółowego charakter jaki negocjatorem jest Jarosław Najtrudniejszym jakiego w życiu Poznań Bo jest wyjątkowo twardy ma bardzo dużą wiedzę Potrafi szybko posłów Argumentami jest nieustępliwy Znamy też niektóre jego ruchy z przeszłości który był niekonwencjonalny i taki takimi też w negocjacjach potrafi Dlatego rzeczywiście bardzo trudno B przeciwni W sensie rozmowa liście partnerem rozwarte rozmowy i czuję się pan że tego Night Przeciwnika ograł czy ona grała na niej i czuję że to jest umowa która pozwoli abyśmy Pro Państwo przez najbliższe lata tak jak poprzednie okazała się skuteczna I może też była bardzo krytykowana nie podobała się w wielu miejscach pisie Janek basen