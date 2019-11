Trudne negocjacje w Zjednoczonej Prawicy. Był klincz, ale ma być lepiej. Wkrótce nowa umowa koalicyjna

Nie tylko program i personalia, ale także pieniądze. To kwestie, które są uzgadniane przez najważniejszych polityków obozu władzy. Liderzy Zjednoczonej Prawicy twardo negocjują umowę koalicyjną. Jarosław Kaczyński, Jarosław Gowin i Zbigniew Ziobro wciąż jej nie podpisali. Zrobią to wkrótce. Z dużym poślizgiem.

Poseł Bortniczuk mówił w Polskim Radiu 24: – Nie doszło do niechcianego precedensu, by ważne regulacje były przyjmowane głosami opozycji z pominięciem partii tworzącej Zjednoczoną Prawicę. Dobrze się stało.

Polityk PiS: – Wielu osobom w naszej partii, mimo oficjalnych przekazów, było trudno zrozumieć tę wojenkę. 30-krotność to nie było coś, za co warto umierać. Niepotrzebnie rozdrażniliśmy kolegów z Porozumienia, nie dziwię się, że chłopaki się wkurzyli. Dobrze, że się cofnęliśmy, lepiej późno niż wcale.

Przykład pierwszy z brzegu: kandydatury do Trybunału Konstytucyjnego. PiS – obok Piotrowicza i Pawłowicz – najpierw zgłosiło kandydaturę Elżbiety Chojny-Duch, by potem ją wycofać, czego nikt w partii nie potrafi do dziś wytłumaczyć. Zamiast niej grupa posłów PiS zgłosiła Roberta Jastrzębskiego, którego... po kilku dniach także wycofano (więcej pisaliśmy o tym TUTAJ). Gdy pytaliśmy posłów PiS w Sejmie, dlaczego tak się stało, za każdym razem słyszeliśmy to samo: "nie wiemy".