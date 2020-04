Koronawirus w Polsce. Wybory prezydenckie pod coraz większym znakiem zapytania. PiS "odkurza" scenariusz stanu klęski żywiołowej

Mimo że przygotowania do wyborów 10 maja są mocno zaawansowane (choć na niespełna dwa tygodnie przed dniem głosowania wciąż nie wiadomo, na podstawie jakich przepisów będą one przeprowadzone), pandemia może zatrzymać Jarosława Kaczyńskiego i jego obóz.

Koronawirus w Polsce a wybory prezydenckie. Szukanie alternatywy

– Te wybory nie będą ani powszechne, ani równe, ani bezpośrednie. Są wątpliwości co do ich tajności. A takie według kodeksu wyborczego powinny być wybory prezydenckie. Są przygotowywane bez podstaw prawnych, a jeśli się odbędą, to nie będą konstytucyjne – mówi Wirtualnej Polsce prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Jacek Trela. Jak dodaje, władza powinna wprowadzić stan nadzwyczajny, by móc odłożyć wybory na późniejszy termin.