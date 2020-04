Koronawirus w Polsce. Poczta Polska podzielona ws. wyborów korespondencyjnych. "Ogromna polityczna presja"

Koronawirus w Polsce. "Naciski na pracowników"

– Wybory korespondencyjne wymagają szerokiego zaplecza w formie logistyki. Tym samym pojawienie się w zarządzie byłego przedstawiciela MON może ułatwić dostęp do tych zasobów państwa, które służyły do tej pory wyłącznie resortowi obrony. Mogą to być na przykład samochody dla listonoszy, które ułatwiłyby im dostarczanie przesyłek – argumentuje Nowicki.

To nie uspokaja przedstawicieli Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Poczty, któremu przewodniczy Piotr Moniuszko. "O ile wydawać by się mogło, że bezpośrednie narażanie zdrowia listonoszy w przypadku planowanego doręczenia pakietów wyborczych do skrzynek oddawczych klientów, zostało znacznie, choć nie całkowicie wyeliminowane, to przecież pozostaje kwestia doręczania ich do osób chorych i poddanych kwarantannie, co stwarza ogromne niebezpieczeństwo transmisji wirusa" – napisali w liście do marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego związkowcy z WZZ PP.