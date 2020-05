Wybory 2020. Ważą się losy głosowania korespondencyjnego. Media: 12 posłów Porozumienia jest przeciw

Jak ustalił RMF FM 12 z 18 posłów Porozumienia (koalicjant rządu PiS - red.) ma być gotowych, aby zablokować wybory prezydenckie w maju i deklaruje, że zagłosuje przeciw powszechnemu głosowaniu korespondencyjnemu . Oznacza to - że jeśli na sali sejmowej pojawią się wszyscy posłowie Zjednoczonej Prawicy - to poselski projekt Prawa i Sprawiedliwości może nie osiągnąć wymaganej większości. A sprawa wyborów prezydenckich skomplikuje się jeszcze bardziej.

Wybory 2020. Szef PKW: wybory prezydenckie 10 maja "niemożliwe" do przeprowadzenia

Według RMF FM pod uwagę ma być zmiana terminu przeprowadzenia wyborów 23 maja (ostatni możliwy termin konstytucyjny - red.) jednak w sposób mieszany: część osób zagłosuje korespondencyjnie, a część w lokalach wyborczych. Jednak ze względu na bliski termin - jest to prawnie niemożliwe do przeprowadzenia.

Nadal nie wiadomo w jakim trybie miałoby dojść do zmiany terminu wyborów prezydenckich, szczególnie że Prawo i Sprawiedliwość od kilku tygodni zapewnia, że nie zamierza wprowadzać żadnego ze stanów wyjątkowych. A tylko one dopuszczają możliwość zmiany terminów wyborów zarządzonych przez marszałka Sejmu.

Póki co losami projektu poselskiego PiS dotyczącego wyborów korespondencyjnych zajmuje się Senat. Izba wyższa w nadchodzącym tygodniu zdecyduje, czy zarekomenduje Sejmowi odrzucenie projektu w całości, czy wprowadzi do niego szereg poprawek. Na 5 i 6 maja zaplanowano posiedzenie Senatu, w tym blok głosowań.

Tymczasem szef Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak twierdzi, że przeprowadzenie wyborów 10 maja w ogóle nie jest możliwe. - Do 10 maja mamy tydzień, a stan prawny nie jest ustalony. Pewne kompetencje PKW zostały zawieszone, a póki co ustawa o głosowaniu korespondencyjnym jest ciągle w Senacie. Tak więc jest zbyt mało dni, by przeprowadzić wybory. Musiałby nastąpić cud, by do nich doprowadzić - mówił w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną".