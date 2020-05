Porozumienie przeciwko wyborom w maju. Jarosław Gowin po tekście Wirtualnej Polski: "Nie boję się prezesa PiS"

- Jestem przyzwyczajony do tego, że przeciwnicy z jednej czy drugiej strony obrzucają mnie inwektywami. To cena, którą trzeba zapłacić za wierność swoim poglądom - mówi Interii Jarosław Gowin. Lider Porozumienia odniósł się m.in. do doniesień Wirtualnej Polski o tym, iż PiS wyklucza dziś ponowny start w wyborach z partią byłego wicepremiera.

Porozumienie przeciwko wyborom. Co dalej z Jarosławem Gowinem? (PAP)