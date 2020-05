Wybory 2020. Szef PKW: wybory prezydenckie 10 maja niemożliwe

Wybory prezydenckie 2020. "To niemożliwe, jest za mało dni"

Szef PKW pytany, czy 10 maja odbędą się wybory, odpowiedział: - Do 10 maja mamy niespełna tydzień, a stan prawny nie jest ustalony. Pewne kompetencje PKW zostały zawieszone, a na razie ustawa o głosowaniu korespondencyjnym jest ciągle w Senacie. Tak więc jest zbyt mało dni, by przeprowadzić wybory. Musiałby nastąpić cud, by do nich doprowadzić.