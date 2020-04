Wybory prezydenckie 2020. Jacek Sasin: Marszałek Tomasz Grodzki jest złośliwy

Wybory prezydenckie 2020. Jacek Sasin: "Opozycja straszy nas więzieniem"

Sasin odniósł się do słów marszałka Tomasza Grodzkiego, który ostro skrytykował działania rządu. Marszałek Senatu RP wprost groził rządzącym Trybunałem Stanu. - To absurdalna teza pana marszałka. Przyzwyczailiśmy się do tego, że opozycja od pięciu lat straszy nas więzieniem. My rządzimy Polską z mandatu demokratycznego. Nas wszystkich obowiązuje przygotowanie wyborów na 10 maja, bo na ten dzień zostały one ogłoszone - podkreślił Sasin.