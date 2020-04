Odmrażanie gospodarki w Polsce. Tomasz Grodzki ostro krytykuje działania rządu. Zwraca się do Łukasza Szumowskiego

- Pan minister Szumowski powinien wiedzieć, że ten wirus mutuje w co najmniej trzech kierunkach. (...) Zamknięcie lasów i parków było od początku nieroztropną decyzją. Jeszcze półtora miesiącu temu maseczki były niepotrzebne, testy to właściwie nie wiadomo po co. Jest chaos decyzyjny - powiedział Tomasz Grodzki w TVN24.