Wybory prezydenckie 2020. Roman Giertych ma plan dla opozycji. Wyśmiał go Radosław Fogiel

Wybory prezydenckie 2020. Roman Giertych ma "plan" dla opozycji

Wśród najbardziej prawdopodobnych scenariuszy jest ten, który zakłada przeprowadzenie wyborów korespondencyjnych . Poparł go także minister zdrowia, Łukasz Szumowski. Na piątkowej konferencji ogłosił on swoje rekomendacje . Jak powiedział, wybory korespondencyjne są najbardziej zasadne do przeprowadzenia z punktu widzenia medycznego.

Wybory prezydenckie 2020. Roman Giertych apeluje do opozycji

"Zwracam się do opozycji o przyjęcie jasnego dla wszystkich wyborców sposobu działania w najbliższych tygodniach. Plan ten składa się z kilku punktów" - pisze Giertych na Facebooku. Wśród wymienionych punktów, znalazł się zakaz rozmów z PiS-em nt. zmiany konstytucji. Pojawił się też apel do utrudniania działań partii rządzącej ws. zmian w Kodeksie Wyborczym, w czym mogłoby pomóc ugrupowanie Jarosława Gowina.

Giertych apeluje też, by Szymon Hołownia, Władysław Kosiniak-Kamysz i Małgorzata Kidawa-Błońska dogadali się między sobą w kwestii drugiej tury wyborów. Mecenas twierdzi, że obojętnie kto dostanie się do drugiej tury, potrzebne będzie wsparcie ze strony pozostałych kandydatów.

W punkcie 5 i 6 Roman Giertych odnosi się już bezpośrednio do działań po wyborach prezydenckich. W przypadku wygranej Andrzeja Dudy, opozycja ma złożyć skargę do Sądu Najwyższego, który stwierdza ważność wyborów. Jeżeli wygra kandydat opozycji, wszystkie ugrupowania powinny je poprzeć, a wybory uznać za wiążące.

"Wydaje mi się, że porozumienie kandydatów opozycji może dodać do różnych ryzyk dla PiS z realizacji wyborów korespondencyjnych dodatkowe ryzyko - przegrania wyborów. I dlatego może się z nich wycofają. (...). Plan jest prosty i wymaga tylko minimum porozumienia pomiędzy trzema głównymi kandydatami opozycji. Apeluję do pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, do Władysława Kosiniak-Kamysza i do Szymona Hołowni o rozpoczęcie rozmów w tej sprawie" - pisze Giertych.