Wybory prezydenckie 2020. Premier Mateusz Morawiecki nakazał Poczcie Polskiej przygotowania do wyborów

Sejm uchwalił w ubiegłym tygodniu ustawę, zgodnie z którą wybory prezydenckie 2020 mają zostać przeprowadzone wyłącznie w drodze głosowania korespondencyjnego. Według nowych przepisów, w stanie epidemii, marszałek Sejmu może zarządzić zmianę terminu wyborów, określonego wcześniej w postanowieniu. Ustawa trafiła do Senatu. Nie wiadomo jednak, kiedy ten się nią zajmie. Ma na to 30 dni.

Wybory prezydenckie 2020. Poczta Polska dostała polecenie

Problem w tym, że przygotowania do wyborów korespondencyjnych wymagają środków finansowych. A - jak przypomina rmf24.pl - póki nie ma ustawy, to nie ma podstawy do tego, by zarząd poczty mógł wydawać pieniądze. Gdyby tak zdecydował, mógłby zostać oskarżony o niegospodarność.