Koronawirus w Polsce. Jacek Sasin o tym, czy dzieci mogą już wrócić do szkół

Koronawirus w Polsce: Sasin: otwarcie szkół byłoby zbyt ryzykowne

Wicepremier i minister aktywów państwowych pytany był także o zapowiadane znoszenie obostrzeń, związanych z epidemią koronawirusa w Polsce. - Decyzje ostateczne nie zapadły, one zapadną dzisiaj i dzisiaj też one będą ogłaszane - stwierdził Sasin. - Myślę, że w pierwszej kolejności, już od najbliższego poniedziałku możemy się spodziewać otwarcia lasów, skwerów, terenów zielonych, bulwarów, tam gdzie moglibyśmy zażywać aktywności na świeżym powietrzu. Nie można się gromadzić. Prawdopodobnie zostaną w mocy cały czas te ograniczenia dotyczące ilości osób, odległości, maseczek. Druga sprawa, która jest najbardziej prawdopodobna, to zmiana limitu osób przebywających w sklepach, uzależniona już nie od ilości kas, ale od powierzchni - mówił wicepremier.

Na razie nie mamy jednak co liczyć na otwarcie np. zakładów fryzjerskich. - Kiedy okaże się, czy wstępne luzowanie obostrzeń nie przynosi wzrostu zakażeń, to w dalszej kolejności będą otwierane zakłady świadczące usługi - tłumaczył wicepremier.

A co z placówkami oświatowymi? Czy zostaną otwarte? - Na razie nie. Mogę tylko tyle powiedzieć. Na razie tego nie dyskutowaliśmy. To jest coś, co jest w dalszej kolejności, dopiero po tych kwestiach, o których mówiliśmy przed chwilą. Szkoły to są jednak bardzo duże zbiorowiska osób, to jest w tej chwili zbyt ryzykowne - stwierdził wicepremier Sasin.