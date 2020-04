Wybory prezydenckie 2020. Rafał Trzaskowski krytycznie o decyzjach rządu

Wybory prezydenckie 2020. Rafał Trzaskowski: "Prowadzenie kampanii jest niemożliwe"

Wybory prezydenckie 2020. Rafał Trzaskowski: "Powinniśmy się skupić na bezpieczeństwie Polaków"

Zapytany o pomysł Aleksandra Kwaśniewskiego, by opozycja wystawiła jednego kandydata, Trzaskowski jeszcze raz podkreślił, że Małgorzata Kidawa-Błońska ma największe szanse na wygraną z Andrzejem Dudą. - Nie wyobrażam sobie, by te wybory byłyby możliwe do przeprowadzenia. Powinniśmy się skupić na bezpieczeństwie Polaków - mówił.