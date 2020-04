Wybory 2020. Łukasz Szumowski: przekazałem rekomendację dotyczącą wyborów

Zobacz też: PiS prze do wyborów. Robert Biedroń: "Jarosław Kaczyński ma szerszy plan"

Wybory prezydenckie 2020. Łukasz Szumowski o "dwóch latach" nie mówi jako pierwszy pierwszy

Przypomnijmy, że na pomysł zmiany Konstytucji tak, by przedłużyć kadencję prezydenta o dwa lata, zaprezentował Jarosław Gowin. By być bardziej wiarygodny w rozmowach z opozycją, odszedł z rządu. Rozmowy się jeszcze nie rozpoczęły, jednak opozycja wyraźnie dawała do zrozumienia, że jest przeciwna przedłużeniu kadencji Andrzeja Dudy.