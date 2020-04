Wybory prezydenckie 2020. Wciąż brakuje ludzi w komisjach. PKW: Mamy nadzieję, że się zgłoszą

Minął już termin na zgłoszenie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych. Zgodnie z kalendarzem wyborczym upłynął 10 kwietnia. Państwowa Komisja Wyborcza czeka jeszcze do najbliższego poniedziałku, czyli 20 kwietnia. Wtedy komisarze powinni już powołać obwodowe komisje wyborcze.

- Mamy 112 272 chętnych do pracy w komisjach - informuje Wirtualną Polskę rzecznik PKW Tomasz Grzelewski. - Czekamy jeszcze do poniedziałku, wtedy komisarze wyborczy są zobowiązani przedstawić pełny skład obwodowych komisji wyborczych - dodaje.

Jednak 112 tysięcy, które zgłosiło się na ten moment, to wciąż nawet nie połowa liczby, która pozwoliłaby wybory przeprowadzić. W obwodowych komisjach wyborczych musi bowiem pracować około 270 tysięcy osób. Co jeśli w poniedziałek okaże się, że ludzi wciąż brakuje?

- Wierzę, że będzie komplet - ucina rzecznik PKW. - Po raz pierwszy stykamy się z tym, co się dzieje teraz.

PKW pracuje nad wyborami bez zmian

Państwowa Komisja Wyborcza cały czas pracuje tak, jakby wybory miały zostać przeprowadzone według pierwotnego planu. Czyli postępuje zgodnie z kalendarzem wyborczym, w którym głosowanie zaplanowano na 10 maja. - Chętni mieli dwie ścieżki, żeby się zgłosić - wyjaśnia Grzelewski. - Pierwsza to zgłaszanie się do pełnomocników komitetów wyborczych któregoś z kandydatów, a druga to urząd gminy.