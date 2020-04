Wybory prezydenckie. Zmiana na podium. Potwierdzają ją dwa najnowsze sondaże

Andrzej Duda wygrałby wybory prezydenckie - wynika z najnowszego sondażu Instytutu Badań Pollster na zlecenie "Super Expressu". Zagłosowałoby na niego 44,53 proc. Polaków. Coraz lepiej przekonywanie do siebie wyborców idzie Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi. Zajął drugie miejsce, a wskazało na niego 15,25 proc. badanych. Gorzej wypadła natomiast Małgorzata Kidawa-Błońska. Ją wybrało 14,23 proc. respondentów.

Wybory prezydenckie wygrałby Andrzej Duda. Drugie potwierdzenie

W tym sondażu drugie miejsce również należy do Kosiniaka-Kamysza (12,6 proc.), a trzecie do Kidawy-Błońskiej (11,4 proc.). Poza podium znalazł się Robert Biedroń (7,3 proc.). Najdalsze miejsca zajęli Szymon Hołownia (5,5 proc.) oraz Krzysztof Bosak (3,2 proc.).

Mniej pewny od wyników wyborów wydaje się ich termin. PiS nalega, by przeprowadzić je 10 maja, ale tak, by Polacy głosowali korespondencyjnie. Ten pomysł ma przeciwników nie tylko w opozycji, ale też w obozie rządzącym. Szef Porozumienia, które wchodzi w skład Zjednoczonej Prawicy zamanifestował swoją niechęć do propozycji PiS, odchodząc z rządu. Jego śladami poszedł Kamil Bortniczuk.