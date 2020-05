Wybory 2020 r. Debata prezydencka kandydatów opozycji, Andrzej Duda nieobecny

Jedną z podstawowych poruszonych kwestii była sprawa samego przeprowadzenia wyborów 2020 r. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że taki sposób ich zorganizowania, jaki obecnie proponuje koalicja rządząca, jest nie do przyjęcia. Jednak wszyscy kandydaci, poza Małgorzatą Kidawą-Błońską, potwierdzili, że wezmą w nich udział.

W kontekście wyborów 2020 r. ciekawe było pytanie, kogo kandydaci zamierzają poprzeć w ewentualnej II turze. Robert Biedroń, Władysław Kosiniak-Kamysz i Małgorzata Kidawa-Błońska zapowiedzieli przekazanie swojego poparcia kandydatowi opozycji. Krzysztof Bosak uzależnił to od tego, kto przeszedłby do II tury wyborów 2020 r., a Szymon Hołownia powiedział, że ogłosi to po zakończeniu I tury.