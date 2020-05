Wybory 2020 r. Małgorzata Kidawa-Błońska: Ja w PiS-owskiej zabawie nie będę brała udziału

- Jeżeli 10 maja PiS będzie chciał przeprowadzić pseudowybory w czasie pandemii usługą pocztową, to to nie są wybory. A ja w takiej zabawie PiS-owskiej udziału nie będę brała jako obywatel i jako kandydat - potwierdziła swoje wcześniejsze zapowiedzi bojkotu wyborów Małgorzata Kidawa-Błońska. W piątek kandydatka KO w wyborach prezydenckich 2020 r. zorganizowała konferencję prasową przed gmachem Sądu Najwyższego w Warszawie.

Nawiązała ona do rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, mówiąc, że te 16 lat było okresem bardzo dynamicznego rozwoju.

- Przyzwyczailiśmy się do tego dobrego czasu, ale to zaraz może się skończyć. Nie pozwólmy na to - powiedziała Małgorzata Kidawa-Błońska. Zaapelowała jednocześnie do Jarosława Gowina, lidera Porozumienia, by zachowywał się godnie i odważnie. Jej zdaniem jest szansa, że podczas głosowania w Sejmie projekt wyborów korespondencyjnych w maju 2020 r. zostanie odrzucony.