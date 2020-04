WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wideo Najnowsze 26 min. temu Wybory 2020 - czy bojkot ma sens? "Pytanie, czy jest szansa na obalenie dyktatury hybrydowej" - Mamy do czynienia z dyktaturą hybrydową - stwierdził Marek Migalski, pytany o to, czy bojkot wyborów prezydenckich ma sens. Podczas specjalnej... Rozwiń rzeczywiście to bojkotować bardzie … Rozwiń Transkrypcja: rzeczywiście to bojkotować bardziej powinni wyborcy czy ci którzy kandydują 1 Bojko bez drugiego trochę nie ma sensu natomiast przyjemność opublikowane na łamach Rzeczpospolitej takiego tekstu które zacytowany był dyktatorem hybrydowa i my z czymś takim mamy dzisiaj do czynienia to znaczy mamy Sąd Najwyższy ale jak powiedział że na czele Tego sądu dzisiaj stoi człowiek niegodny tego urzędu mamy Trybunał Konstytucyjny z panu przyłębska mamy najwyższą izbę kontroli ale tam jest prezes Banaś mamy po Leona ochrania nielegalne de facto uroczystości 10 kwietnia mamy prokuratury ale ona potrafi w 3 godziny umorzyć śledztwo które dla władzy jest niewygodne można mnożyć te przykłady pokazywania że formalnie żyjemy jeszcze W jakiej formie demokracji ale ona z demokracją ma bardzo mało wspólnego stąd to pojedzie hybrydowość i teraz jest bojkot o którym rozmawiamy ten ten dyktaturę hybrydową utrwali czy jest staw a nie ją obalić jeśli i to już będzie odpowiedź bezpośrednio na pana pytanie czy jest bojkot będzie skutkował tym że władza tak wybrana O czym mówi profesor Dudek będzie z religii z d legitymizowanie od pierwszego dnia zarówno wewnętrznie czy ich oczach wyborców polskich ale nie czyli wybory w oczach naszych partnerów Zachodnich to wówczas taki bojkot ma sens z punktu widzenia powiedziałem obozu demokratycznego się tak można powiedzieć Natomiast jeśli tutaj istnieje szansa po tych którzy opon dyktatury hybrydową założyli i ustawili zawali to wówczas należy rozważyć możliwość uczestnictwa w tej w tych para wyborach 3 pad o wyborach z tym wszystkim i o których mówili poprzednicy to jest po prostu moim wstałem musi być kalkulacja polityczna a żeby jej dokonać musimy poczekać na szóstego siódmego maja dopiero wówczas będziemy znali warunki decyzja będziesz sensowna