Koronawirus w Polsce. Szymon Hołownia o wyborach 2020: Trzeba się bić z oszustami o Polskę

Szymon Hołownia, niezależny kandydat w wyborach prezydenckich 2020 r. skrytykował we wtorek wezwania do ich bojkotu, mówiąc, że nawet jeśli są one skrajnie nieuczciwe, to i tak trzeba do nich stanąć, żeby "bić się o Polskę".

- Trzeba sięgnąć po korek, wyciągnąć go i opróżnić to szambo - powiedział Hołownia.

Szymon Hołownia podczas wtorkowego spotkania z dziennikarzami, ale również wcześniej w mediach społecznościowych ostro skrytykował wystąpienie Donalda Tuska, w którym ten wezwał do bojkotu majowych wyborów prezydenckich 2020 r. Zdaniem Hołowni, Tusk założył w ten sposób wszystkim "moralnego nelsona", gdyż w ten sposób odmówił przyzwoitości wszystkim, którzy chcieliby wziąć w wyborach udział:

- To nie jest odpowiedni czas, żeby opowiadać o swojej przyzwoitości i pielęgnować cnoty, tylko trzeba stanąć do walki z oszustem i walczyć o Polskę, nawet jeśli przeciwnik jest "nasterdowany" i walczy nieuczciwe w wyborach, które są farsą i gwałtem na prawie. Nawet gdybym miał się cały zalaminować dla ochrony przed koronawirusem, to i tak będę walczył, żeby PiS nie ukradł Polski - stwierdził Szymon Hołownia . Obarczył on jednocześnie odpowiedzialnością za całą sytuację prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, który, według Hołowni "każe nam dziś wybierać między życiem, wolnością i demokracją".

Zdaniem tego niezależnego kandydata w wyborach 2020 r., wtorkowe wezwanie Donalda Tuska do ich bojkotu jeszcze bardziej osłabia i tak już nie najlepszą pozycję Małgorzaty Kidawy - Błońskiej, i jest wobec niej "gestem destabilizującym". Hołownia ocenił, że może to być gra Platformy Obywatelskiej i Donalda Tuska na ewentualne powtórzenie wyborów prezydenckich.

Szymon Hołownia skrytykował też przedstawiony projekt tarczy antykryzysowej 3.0. Powiedział on, że zamiast kolejnych wersji tarcz trzeba do tego podejść kompleksowo i przede wszystkim znowelizować budżet państwa. Zwrócił uwagę, że próbuje się w niej przemycić zapisy zabraniające interwencji w przypadku maltretowania zwierząt (tzw. "lex Ardanowski"), co, jego zdaniem, nie ma nic wspólnego z walką z epidemią koronawirusa w Polsce:

- Tak jak w tarczy 2.0 podstępem wprowadzono przepisy wyborcze, tak teraz w tarczy 3.0 próbuje się przemycić tzw. "lex

Ardanowski". Czy naprawdę w tej chwili jest to najważniejsze? - powiedział Szymon Hołownia.

Pytany o postawę lidera Porozumienia Jarosława Gowinapowiedział że mimo, iż w przeszłości bardzo go on irytował, to i tak bardzo teraz Gowinowi kibicuje i trzyma za niego kciuki:

- Szef Porozumienia Jarosław Gowin prowadzi grę, w której postawił wszystko na jedną kartę i spalił za sobą wszystkie mosty. Mam nadzieję, że osiągnie to, co zamierza - ocenił Szymon Hołownia.

Skrytykował on też prezydenta Andrzeja Dudę za to, że dopiero dwa tygodnie przed wyborami "przypomniał sobie" o zaprezentowaniu swojego programu wyborczego. Jednocześnie Hołownia zapowiedział, że gdyby to on sam wygrał wybory prezydenckie 2020 r., to złożyłby urząd i rozpisał nowe wybory, co jest, jego zdaniem, jedynym słusznym rozwiązaniem.