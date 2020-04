Koronawirus w Polsce. Jarosław Gowin proponuje odmrożenie gospodarki. Porozumienie z planem "Bezpieczny obywatel"

Koronawirus w Polsce. Jarosław Gowin i Porozumienie z planem "Bezpieczny obywatel"

Jarosław Gowin przedstawia plan. Porozumienie: Odmrażanie gospodarki już w pierwszym punkcie

Drugi podpunkt planu "Bezpieczny Obywatel" to "Bezpieczny senior". Podstawą planu, zaprezentowanego przez Porozumienie Jarosława Gowina, jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa osobom starszym, które posiadają mniejszą odporność a przez to są znacznie bardziej narażone na zakażenie koronawirusem. - Tutaj liczymy na ofiarność i zaangażowanie Polaków. Potrzebne jest uruchomienie wielkiej akcji wolontariatu - dodał Jarosław Gowin.

Jarosław Gowin i Porozumienie o testach i szczepionce

"Bezpieczne testowanie" to punkt mówiący o profilaktyce i natychmiastowym działaniu. Jak zaznaczył Jarosław Gowin, Polska potrzebuje zwiększenia liczby produkowanych testów, a także punktów diagnostycznych, gdzie będzie mógł je przeprowadzić każdy obywatel. W punkcie tym znalazło się także stworzenie mapy nabytej odporności. - Wszystko wskazuje, że w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy ok. 70% Polaków będzie już nosicielami tego wirusa - powiedział lider Porozumienia i dodał, że mapa ma na celu ochronę Polaków i zapewnienie komfortu wzajemnej współpracy.

Ostatnim punktem planu "Bezpieczny obywatel" są "Bezpieczne szczepienia". Zdaniem Jarosława Gowina i Porozumienia to najważniejszy punkt z całego planu. Jego założenia to: szybkie opracowanie szczepionki na koronawirusa, przygotowanie do jak najpilniejszego wdrożenia jej produkcji a także opracowanie systemu szczepień dla Polek i Polaków. - Potrzebujemy bezpiecznych szczepień. Nie wiemy jeszcze, kiedy te wiarygodne naukowo szczepionki się pojawią. Należy sądzić, że najprawdopodobniej na początku przyszłego roku, ale nie można biernie czekać - mówił Jarosław Gowin.

Odmrażanie gospodarki. Jarosław Gowin: Porozumienie ma plan aktywnego działania

Lider Porozumienia podkreślił przy tym, że wprowadzenie w życie planu Porozumienia może znacząco wpłynąć na odmrażanie gospodarki. - Codziennie tracimy ok. miliarda złotych na tej izolacji. Potrzebny jest plan aktywnego działania. To jest strategia pozwalająca na to, aby z jednej strony konsekwentne walczyć z epidemią, chronić zdrowie i życie Polaków, z drugiej strony jak najszybciej przejść do wyprowadzania polskiej gospodarki ze stanu hibernacji - tłumaczył Jarosław Gowin i dodał, że w środę Porozumienie przedstawi kolejny plan, który będzie przedstawiał koncepcję partii na stopniowe odmrażanie gospodarki.