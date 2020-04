Wybory 2020. Jest deklaracja Małgorzaty Kidawy-Błońskiej ws. głosowania korespondencyjnego

Kidawa-Błońska była pytana na konferencji prasowej w Sejmie, czy jeśli uda się przeforsować zmiany w kodeksie wyborczym autorstwa PiS, to czy 7 maja zrezygnuje z kandydowania w wyborach prezydenckich 2020. - W wyborach 10 maja nie wezmę udziału - odparła. Dziennikarze dopytywali o inne terminy: 17 lub 23 maja.

- Jeżeli 7 maja uda nam się zatrzymać to szaleństwo to wyborów w maju nie będzie - dodała. - Powtarzam jeszcze raz: w wyborach korespondencyjnych robionych w taki sposób jak to przygotowało PiS, czyli nie w wyborach, ale usłudze pocztowej, i w maju, gdy rośnie liczba zakażonych, udziału nie wezmę - podkreśliła Małgorzata Kidawa-Błońska.