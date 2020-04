Tarcza antykryzysowa 3.0. Premier Mateusz Morawiecki zapowiada nowy pakiet pomocy

"Robimy wszystko, aby Polacy otrzymali niezbędną pomoc jak najszybciej" - napisał premier Mateusz Morawiecki na Facebooku. "Uruchomienie kolejnych elementów pakietu antykryzysowego to tylko kwestia czasu" - dodał i wyjaśnił, że szczegóły poznamy w środę.

Szef rządu poinformował również, że pieniądze z programu wsparcia Komisji Europejskiej dla mikro- oraz małych i średnich firm zaczną trafiać trafiać do przedsiębiorców "już wkrótce". Wartość programu szacowana jest na ok. 75 mld złotych (ok. 16,6 mld euro) - wyjaśnia money.pl.