"Niespodziewany gość" na konferencji Krzysztofa Bosaka. Przerwał ją Radosław Sikorski

Najpierw Sikorski wymienił kilka zdań z Dobromirem Sośnierzem, a gdy pytania mieli zadawać dziennikarze, podszedł do Krzysztofa Bosaka. - Proszę zachować dystans - upomniał go Bosak. - Proszę założyć maskę - odparł Sikorski. Później politycy wdali się w dyskusję.

Sikorski apeluje, Bosak pyta

- Apeluję o to, by w rocznicę dobrowolnego wstąpienia do Unii Europejskiej, nie wprowadzać Polaków w błąd co do tego, jak ona działa - oświadczył Sikorski. - Takie kłamstwa w wykonaniu polityków, mediów, doprowadziły do brexitu, który jest bardzo niekorzystny dla Wielkiej Brytanii - dodał.