Wybory prezydenckie 2020. Krzysztof Bosak z hasłem wyborczym

"Naprzód Polsko!" - tak brzmi hasło kampanii Krzysztofa Bosaka kandydata Konfederacji w wyborach prezydenckich. Hasło zaprezentowano przed Pałacem Prezydenckim.

- "Naprzód Polsko!" to hasło pod którym idziemy do tych wyborów - mówił Krzysztof Bosak na konferencji prasowej w Warszawie.

- To hasło wyrażające dynamizm naszych środowisk i niezaspokojone aspiracje naszego narodu, naszego społeczeństwa do Polski, która będzie lepsza, do Polski, która będzie oparta na naszych ideałach - mówił kandydat Konfederacji, zaznaczają, że jest reprezentantem środowisk i konserwatywnych.