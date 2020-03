"Zaspali w tej sprawie". Marcin Kierwiński o spotkaniu premiera Morawieckiego z opozycją

Premier Mateusz Morawiecki chce spotkać się z przedstawicielami opozycji. Podczas specjalnie zorganizowanych rozmów szef rządu ma przedstawić wnioski ze środowej dyskusji sztabu kryzysowego. – Zaspali w tej sprawie, zaspali w sprawie koronawirusa – skomentował propozycję premiera Marcin Kierwiński, sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej.

Do propozycji Morawickiego odniósł się sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej Marcin Kierwiński . Polityk oświadczył, że Platforma Obywatelska planuje wziąć udział w rozmowach, ale wciąż nie dostała oficjalnego zaproszenia.

- Czekamy na oficjalne zaproszenie, bo do tej pory było tylko zaproszenie medialne. Myślę jednak, że weźmiemy udział, ponieważ mamy kilka ważnych uwag które chcielibyśmy przekazać - powiedział Kierwiński.

Poseł skomentował także reakcje rządu na doniesienia o przypadkach koronawirusa w Polsce. Według niego obecnie trwa "robienie na nim polityki". - Szef rządu przygotowuje przez 24 godziny specjalną ustawę. To właśnie on uprawia politykę w sprawie koronawirusa. Natomiast wizytowanie szpitali przez Andrzeja Dudę, to jest nic innego jak kampania wyborcza - mówił w programie "Graffiti" Marcin Kierwiński.