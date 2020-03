Koronawirus w Polsce. Potwierdzono pierwszy przypadek. Nowe wiadomości

Koronawirus rozprzestrzenia się w Europie. Potwierdzono pierwszy przypadek zachorowania w Polsce. Pacjent przebywa w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze. Przyjechał z Niemiec.

Koronawirus w Polsce

Jak zaznaczył Łukasz Szumowski, chory skontaktował się z lekarzem pierwszego kontaktu. Ten, po wywiadzie, ocenił, że ryzyko zarażenia koronawirusem jest wysokie i polecił skontaktować się ze służbami sanitarnymi. Mężczyzna został przewieziony do szpitala transportem medycznym z Cybinki. - Wszystko zadziałało książkowo i za to bardzo dziękuję - powiedział na konferencji minister. - Bardzo dziękuję służbom sanitarnym za sprawne działanie oraz wojewodzie za to, że jest odpowiednia karetka do przewozu osób - mówił Szumowski.