Koronawirus w Polsce. Zarażony mężczyzna wrócił z Niemiec z festiwalu karnawałowego

Koronawirus pojawił się w Polsce. Zarażony to mężczyzna, który wrócił z festiwalu karnawałowego z Niemiec. Przebywa na oddziale zakaźnym w Zielonej Górze. Teraz pojawiły się nowe informacje ws. pacjenta.

Do Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze trafiły dwie osoby podejrzane o zakażenie koronawirusem. Mężczyźni przebywają na oddziale zakaźnym. Jeden z nich został przywieziony w środę z Cybinki, wcześniej miał uczestniczyć w festiwalu karnawałowym w niemieckiej miejscowości Heinsberg. Drugi to litewski kierowca ciężarówki, który przejeżdżał przez Włochy. W okolicach Zielonej Góry miał źle się poczuć.

- Jest to "pacjent zero", ale świetnie uświadomiony. Wszystkie procedury zostały wykonane - mówił Smykał na konferencji prasowej. Zaznaczono, że nie poszedł do lekarza, tylko zadzwonił do inspekcji sanitarnej. Bezpośrednio trafił na oddział zakaźny. Jego przebieg choroby lekarze oceniają jako "łagodny". Występowała wysoka gorączka i kaszel. Obecnie mężczyzna nie gorączkuje, ale wciąż pokasłuje.