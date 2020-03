Koronawirus w Polsce. Minister zdrowia: nie ma potwierdzonego przypadku

- Nie ma potwierdzonego przypadku koronawirusa w Polsce - poinformował we wtorek minister zdrowia Łukasz Szumowski. - 100 osób jest hospitalizowanych, ponad 300 osób jest w kwarantannie. 3 tysiące osób objętych jest nadzorem służb sanitarnych - wyliczał.

- Do 65 szpitali został dostarczony niezbędny sprzęt. Odbyła się kolejna wideokonferencja z wojewodami, którzy zaraportowali stan przygotowań - mówił minister zdrowia przedstawiając stan przygotowań do ewentualnej epidemii koronawirusa w Polsce.

Minister poinformował też, że jeszcze w tym tygodniu ruszą szkolenia dotyczące selekcji pacjentów. - Chodzi o to, by oddzielić pacjentów na tych, którzy mają infekcję, od tych, którzy mają np. złamaną kończynę lub podejrzenie zawału serca . Organizujemy je razem ze strażą pożarną - tłumaczył minister.

Mateusz Morawiecki: Na fake newsy nie ma szczepionki

O przygotowaniach do epidemii koronawirusa mówił także premier Mateusz Morawiecki , który odwiedził Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach. - Jesteśmy przygotowani na przypuszczalne nadejście koronawirusa. Oby były to ogniska jak najbardziej ograniczone, oby było ich jak najmniej - stwierdził premier.

Morawiecki poinformował także o kolejnych 100 mln zł przeznaczonych na walkę z koronawirusem. - Mają one zostać przeznaczone na zakup dodatkowego sprzętu ochronnego do szpitali czy do placówek inspekcji sanitarnej takiej jak ta, w której się znajdujemy. Jestem przekonany o tym, że również zamówienia, które poczyniliśmy na testy, sprzęt medyczny, ten sprzęt, który już posiadamy w Agencji Rezerw Materiałowych i w innych miejscach, są wystarczające, żeby zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne Polakom. Apeluję w związku z tym o to, żeby zachować spokój, rzeczywiście ustrzec się tych niepotrzebnych i nieprawdziwych informacji, czasami rozprzestrzenianych w internecie – stwierdził premier Mateusz Morawiecki w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach.