Koronawirus we Włoszech. Zarażony 71-latek uciekł ze szpitala

Koronawirus z Chin dotarł do Europy. Najwięcej przypadków odnotowano we Włoszech. To tam zakażony 71-latek uciekł ze szpitala. Teraz usłyszał zarzuty.

Koronawirus z Chin we Włoszech. 71-latek uciekł ze szpitala (PAP)

O sprawie informują włoskie media, m.in. L'Eco di Bergamo. 71-letni mężczyzna trafił niedawno do szpitala zakaźnego w Como. Stwierdzono u niego zarażenie koronawirusem. Po paru dniach na oddziale stwierdził, że czuje się na tyle dobrze, że może opuścić placówkę. Po porannym obchodzie 71-latek spakował swoje rzeczy oraz wezwał taksówkę do domu.

Gdy personel szpitala zorientował się, co się stało, wezwano karabinierów. Służby szybko namierzyli uciekiniera.

Teraz 71-latek odpowie za nieprzestrzeganie rozporządzenia wydanego przez władze. Z kolei kierowca taksówki, który wiózł pacjenta do domu, poddał się kwarantannie. Możliwe, że wystąpi na drogę sądową przeciwko 71-latkowi.

We Włoszech potwierdzono 2 tysiące przypadków zarażenia koronawirusem. 52 osób zmarło w wyniku choroby.