Wybory 2020. Władysław Kosiniak-Kamysz chce przenieść wybory. "Będę walczył do końca"

Kandydat na prezydenta i lider PSL zorganizował swoją konferencję w Rykach (woj. lubelskie). Władysław Kosniak-Kamysz tłumaczył, że nie jest to miejsce przypadkowe. - Pięć lat temu w tym miejscu Andrzej Duda , podczas swojej kampanii, mówił o potrzebie zrównania dopłat polskich rolników z poziomem francuskim, niemieckim - przypomniał.

Władysław Kosiniak-Kamysz chce przenieść wybory

Podczas przemówienia Kosiniak-Kamysz przypomniał, że 1 maja przypada rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. - 16 lat, w których Polska buduje wspólnie strefę bezpieczeństwa i rozwoju - mówił. - Niestety ostatnie pięć lat podczas prezydentury Andrzeja Dudy to jest osłabianie pozycji Polski w UE, a nie wzmacnianie, tylko radykalne osłabianie - ocenił.

Zadeklarował również, że będzie walczył o to, aby wybory prezydenckie przenieść. - Zrobię wszystko, żeby te wybory przenieść - podkreślił. - Ale jakby się odbyły, to też pójdę na debaty i będę walczył do samego końca. Polski walkowerem nie oddam. Nie można zmarnować kolejnych pięciu lat - oświadczył.