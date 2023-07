Wyborcy PiS bezkrytyczni. Polacy ocenili Błaszczaka

I tak: Błaszczak cieszy się bardzo dużym poparciem wyborców Zjednoczonej Prawicy. Pozytywnie ocenia go aż 89 proc. pytanych, którzy zadeklarowali, że są zwolennikami Prawa i Sprawiedliwości. Z tego ponad połowa (52 proc.) ocenia go "zdecydowanie dobrze". Żaden wyborca PiS nie ocenił go negatywnie. 11 proc. wyborców partii rządzącej nie wiedziało, którą odpowiedź wskazać.