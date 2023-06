"Bezczelny Szwab". Poseł Galla reaguje na słowa Ziobry

Ryszard Galla odniósł się także do sugestii ze strony polityków PiS, jakoby Manfred Weber w wywiadzie dla niemieckiej gazety miał stwierdzić, że to Niemcy "zastąpią PiS w Polsce i poprowadzą kraj z powrotem do Europy". - Totalna bzdura, on to powiedział jako przedstawiciel Europejskiej Partii Ludowej, w której zasiada dzisiejsza polska opozycja - wskazał poseł.