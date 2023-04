Zapomniana obietnica premiera dla rolników. "PiS próbuje ratować swój wizerunek, a nie polską wieś"

Zapomniane słowa premiera

Mateusz Morawiecki o problemach związanych z tranzytem ukraińskiego zboża mówił publicznie już w lipcu ubiegłego roku. - Jeżeli są takie przypadki, poleciłem wicepremierowi, ministrowi rolnictwa Henrykowi Kowalczykowi sprawdzenie dokładnie, gdzie to występuje i zablokowanie tego procesu. Żeby zboże, które wjeżdża do Polski z Ukrainy, było sprzedawane w Afryce i na Bliskim Wschodzie, tam zabezpieczało potrzeby żywnościowe. My mamy w Polsce polską żywność, polskie zboże i będziemy zabezpieczać polskiego rolnika - deklarował wówczas szef rządu, mówiąc jeszcze o poprzednim ministrze.