Wpłaty na kampanię europosła PiS Grzegorza Tobiszowskiego. Przelewy szły od szefów spółek skarbu państwa

W 2019 roku polityk PiS zdecydował się wystartować z okręgu śląskiego w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Na kampanię wyborczą zebrał ok. 225 tys. złotych. Jak ustalili dziennikarze TVN24 Dariusz Kubik i Grzegorz Łakomski, ok. 150 tys. złotych miało pochodzić od ludzi z państwowych spółek i instytucji.