Duda o wpłatach na kampanię polityków PiS. Wskazuje "jedną kwestię"

Andrzej Duda odniósł się do doniesień medialnych dot. wpłat członków zarządów spółek Skarbów Państwa na kampanie wyborcze polityków PiS. Głowę państwa zapytań m.in. o to, czy nie jest to konflikt interesów. Zdaniem prezydenta "każdy obywatel ma prawo dokonać wpłaty na fundusze polityczne".