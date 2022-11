Ćwierć miliona dla patrona. Ujawnili "Pierwszą Kadrową" premiera

- Zasiadający w spółkach skarbu państwa nominaci Morawieckiego to nie są ludzie oddani PiS-owi. Chodzi o to, by zbudować ich lojalność na przyszłość. To jest jak budowanie "Pierwszej Kadrowej", tej sieciowości, która będzie potrzebna, gdy PiS przestanie wystarczać, albo kiedy PiS, będzie próbował się go pozbyć - ocenił.