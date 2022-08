Daniel Obajtek w "klubie milionerów". Ile zarabia nadzieja Jarosława Kaczyńskiego?

Prezes PiS na spotkaniu z wyborcami w Grójcu, chwalił Daniela Obajtka, byłego wójta Pcimia. - On w tej gminie dokonywał cudów. Stworzył chyba jedyny do tej pory w Polsce taki sklep w stylu amerykańskim, gdzie można wjechać samochodem i prosto z samochodu kupować, brać z półek - mówił Kaczyński pod koniec lipca. O tym, że to sklep-widmo, nie ma go i nigdy nie było, pisaliśmy, sprawdzając na miejscu.