"Wiadomości" TVP zaskoczyły. Tylko raz o Tusku

W ostatnich dniach doszło do sporych zmian w szefostwie TVP. Jarosław Olechowski stracił funkcję szefa Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Zastąpił go Michał Adamczyk - do tej pory jeden z prowadzących "Wiadomości". Jego zastępcą został Samuel Pereira - do tej pory szef portalu tvp.info.