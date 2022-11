"To jedyny sposób". Premier Morawiecki mówi, jak uniknąć wojny

Morawiecki zapowiedział też, że o sprawie będzie nadal rozmawiał podczas niedzielnej wizyty w Finlandii oraz z innymi partnerami na forach międzynarodowych. - Nawet jeśli z perspektywy tragedii Ukrainy jest to incydent mniejszej wagi, to absolutnie nie możemy go zlekceważyć. W końcu właśnie Zachód już zbyt wiele razy lekceważył i to całkiem niedawno wyraźne sygnały zagrożenia. I to właśnie to lekceważenie zagrożenia przyniosło Ukrainie wojnę - ocenił. - Będziemy robić wszystko, aby nie dopuścić do powtórki tych błędów - zapewnił premier.