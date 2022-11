Co teraz zrobi NATO? "Wydarzenie w Przewodowie może to zmienić"

Rosjanie cały czas prowokują w różnych miejscach i w różnych sytuacjach. Nie sądzę jednak, by posunęli się do tego, by ich rakieta w zamierzony sposób spadła na terytorium Polski. Byłyby to wówczas bardzo poważny powód do tego, by Sojusz włączył się do konfliktu. NATO poczułoby się fizycznie zaatakowane i musiałoby odpowiedzieć. Myślę, że Putin mimo całego swojego szaleństwa, które uprawia, jednak nie przekroczy tej czerwonej linii. Byłby to jego koniec i Rosji.