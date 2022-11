Obrona przeciwrakietowa Polski. Eksperci nie mają wątpliwości

Gen. Bieniek twierdzi też, że Polska ma efektywnie obsługiwane systemy Patriot, a oprócz tego do obrony przeciwlotniczej wchodzą samoloty bojowe, "których mamy dosyć sporo i których zdolność bojowa została podniesiona". - To skuteczny sposób obrony, co niejednokrotnie udowodniliśmy w czasie patrolowania państw bałtyckich. Dlatego chciałbym uspokoić mieszkańców miejscowości przygranicznych - to nie był intencjonalny atak i, mam nadzieję, nie będzie kolejnych. A działania Polski i naszego Sojuszu zmierzają w tym kierunku, by wzmocnić jeszcze bardziej naszą obronę i zapobiegać tego rodzaju incydentom - mówi były szef Pionu Szkolenia i Ćwiczeń Kwatery Głównej Sojuszniczych Sił Zbrojnych NATO w Europie.