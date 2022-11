Ukraina potwierdza. Eksperci przyjechali do Przewodowa

- Ponieważ Ukraińcy mają inną hipotezę dotyczącą natury tego zdarzenia, cały czas ich główną, podstawową hipotezą jest to, że była to rakieta rosyjska, w której wprowadzono koordynaty, albo błędne, albo celowo, albo niecelowo. Natomiast polska strona i amerykańska skłaniają się jednak ku hipotezie, że była to po prostu rakieta ukraińskich sił obrony powietrznej, która nie trafiła w cel, co się zdarza i w której nie zadziałała stara, sowiecka aparatura do samozniszczenia - powiedział w czwartek Jakub Kumoch, szef Biura Polityki Międzynarodowej w kancelarii prezydenta, w wypowiedzi dotyczącej zgody na dopuszczenie ukraińskich ekspertów.