Deszcz rakiet nad Ukrainą. "Najbardziej zmasowany atak od początku wojny"

Ukraina mówi o zmasowanym ataku rakietowym ze strony Rosji. - Wojska rosyjskie wystrzeliły we wtorek rekordową liczbę ok. 100 rakiet, z których 20 jest jeszcze w powietrzu – powiadomił rzecznik ukraińskich sił powietrznych Jurij Ihnat. To najbardziej zmasowany atak rakietowy od początku pełnoskalowej inwazji rosyjskiej na Ukrainę - dodał. "Działamy, wszystko naprawimy, przeżyjemy, chwała Ukrainie. Jesteście dzielni!" - mówił prezydent Wołodymyr Zełenski w nagraniu w reakcji na ostrzał ukraińskich miast.