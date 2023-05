Poseł PO uderza w partię. "Jestem rozczarowany"

- Decyzja o tym, że na liście nie może znaleźć się nikt, kto nie będzie głosował za prawem do aborcji do 12. tygodnia ciąży, to jest porównywalne z takimi zdarzeniami jak Andrzej Lepper kiedy prosił o to, aby każdy poseł złożył oświadczenie in blanco, że rezygnuje z posłowania w momencie, w którym kierownictwo partii uzna, że nie powinien sprawować funkcji - powiedział Sonik.